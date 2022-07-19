Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonu

19.07.2022 14:11
Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça'ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Polis Merkezi Amirliği tarafından uzun süren takip sonucunda düzenlenen operasyonda B.Y (27) ve G.A (20) isimli şahıslardan çok sayıda Uyuşturucu Hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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