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Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

23.12.2021 18:45
Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Muğla'da Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Muğla'da Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME/SAR) ekibi, polis, itfaiye ve hastane personeli iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği hastane koridorlarına duman bırakıldı.

Dumanların yükselmesiyle hastane görevlileri harekete geçerek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin gelmesiyle hastalar ekiplerce sedyelerle güvenli bir alana götürüldü. Bir yandan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da dumandan etkilenenler ve hastalara nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatta yapılan planlamaların basamakları başarılı bir şekilde yerine getirildi.

MAG AME/SAR Muğla Temsilcisi Barış Mutlu, yaptığı açıklamada, tatbikat sonucu gerekli teçhizat ve personel desteklerinin yerinde olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu şekilde herhangi bir sıkıntı durumuna karşı teyakkuzda ve tetikte olduğumuzu bilmiş olduk. Hastanemizin bütün personeline ve destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Devlet Hastanesi, Hastane, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Datça Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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