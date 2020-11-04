Son dakika... Dava dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama cezası alan avukatın bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı - Son Dakika

Son dakika... Dava dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama cezası alan avukatın bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı

04.11.2020 12:05
Son dakika... Dava dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama cezası alan avukatın bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı, System.String[]

Son dakika haberler... Anayasa Mahkemesi, dava dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle baro tarafından kınama cezası verilen avukatın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, dava dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle baro tarafından kınama cezası verilen avukatın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ufuk Çorbacı, bir müvekkilinin davasında dinlenen tanık beyanlarına karşı dilekçe sundu. Dilekçede, dinlenen bir tanığın karşı taraf ile yakınlığının bulunduğunu belirten avukat Çorbacı, bunu kanıtlamak için çeşitli beyanlarda bulundu.

Tanık ise kendisiyle ilgili ifadelerinin hakaret içerdiği gerekçesiyle avukat Ufuk Çorbacı'yı şikayet etti.

İstanbul Barosu, avukatın tanık hakkındaki ifadelerini, "savunmayı aşan hakaret" kabul ederek Çorbacı'ya kınama cezası verdi.

Kınama cezasının kaldırılması için yaptığı başvurular ve açtığı dava reddedilen avukat Ufuk Çorbacı, "duruşmada dinlenen tanık ile davalının oğlunun sevgili olduğunu, bu kişinin tanıklığına itibar edilmemesi amacıyla bu bilgiye dilekçesinde yer verdiğini" belirterek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Avukat Çorbacı, dava dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle baronun kınama cezası vermesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürdü.

Yeniden yargılama yapılacak

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

Gerekçede, ilk derece mahkemesi kararı incelendiğinde, disiplin cezasına konu edilen isnada ilişkin hiçbir hususun kararda tartışılmadığı vurgulandı.

Mahkeme tarafından başvurucunun, "dilekçede tanık için kullandığı ifadelere ona zarar vermek için değil, tanık ile davalı arasındaki yakınlığı ortaya koymak suretiyle tanıklığına itibar edilmemesi amacıyla yer verdiğine" ilişkin savunmasının da dikkate alınmadığı ifade edilen gerekçede, "Tanığın beyanlarının güvenilirliği açısından taraflarla yakınlığının sorgulanmasının yargılamanın sıhhati üzerindeki tesirine ilişkin olarak da gerekçeli kararda bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu açıklamalar ışığında, ilk derece mahkemesinin başvurucunun disiplin cezası ile tecziyesinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğini ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır." tespiti yapıldı.

Zahit Şeyhanoğulları, Kınama, Karar, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dava dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama cezası alan avukatın bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu         
12:12
Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak         
11:50
Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor         
11:40
Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et         
11:04
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor         
09:37
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Dava dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama cezası alan avukatın bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei