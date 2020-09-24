Son Dakika | David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi

Son dakika haberine göre 19. yüzyılın en büyük roman yazarlarından Charles Dickens'ın ünlü eserinden uyarlanan "David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi", doğumundan itibaren belli başlı talihsizlikler geçiren ve türlü badireler atlatan David Copperfield'ın, yeryüzünde kendine bir yer edinme çabasını anlatıyor.

19. yüzyılın en büyük roman yazarlarından Charles Dickens'ın ünlü eserinden uyarlanan " David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi", doğumundan itibaren belli başlı talihsizlikler geçiren ve türlü badireler atlatan David Copperfield'ın, yeryüzünde kendine bir yer edinme çabasını anlatıyor. Başrollerinde Dev Patel, Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda Swinton ve Ben Whishaw'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Armando Iannucci oturuyor.

Son Dakika

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