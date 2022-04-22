Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü

22.04.2022 00:45
Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü

Bir son dakika haberine göre KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, Soner Altun (30), küs olduğu dayısı Ş.A.'yla yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, Soner Altun (30), küs olduğu dayısı Ş.A.'yla yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çataloluk köyünde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan Ş.A. ile yeğeni Soner Altun, köy kahvehanesinde karşılaştı. Ş.A., Altun'a 'Yerimden neden geçtin' diye sinirlendi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Soner Altun, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye geldi. Altun, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ş.A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Soner Altun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü
Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü
Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü
Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü

Soner Altun, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 00:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Dayısıyla tartıştı, fanalaşıp öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement