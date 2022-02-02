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Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

02.02.2022 15:12

Son dakika! Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ancak koronavirüs testi pozitif çıkınca serbest bırakılan DBP İl Başkanı Seval Gülmez çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada çıkınca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son Dakika! Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 26 Ocak 2022 günü sabah saatlerinde DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler il binasında arama yaparken, çok sayıda örgütsel malzemeye el koydu. Koronavirüse yakalandığı için karantinada olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in operasyon kapsamında gözaltına alınması için izolasyon süresinin bitmesi beklenmişti.

Son Dakika! Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

TUTUKLANDI

29 Ocak'ta izolasyon sürecinin bitmesi sonrası polis tarafından gözaltına alınan Gülmez, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı - Son Dakika


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