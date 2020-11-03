- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı - Son Dakika

- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı

03.11.2020 13:07

- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat elemanını dinden çıktığı gerekçesiyle öldürten ve azmettiricisi olarak aranan "takva grubunun lideri" Abdulsamet D. yakalandı.

- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı

KONYA - Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat elemanını dinden çıktığı gerekçesiyle öldürten ve azmettiricisi olarak aranan "takva grubunun lideri" Abdulsamet D. yakalandı. Olayda bizzat bulunduğu öğrenilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz'da merkez Selçuklu ilçesinde dağlık alanda yaralı bulunan Emrah A. ambulansla hastaneye kaldırılmış ve 12 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen ve iç organları zarar gören Emrah A.'nın DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, DEAŞ'a üye olmak suçundan kayıtları olan 5 kişiyi belirlemiş, bir eve yaptıkları baskın sonucunda Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. ve Abdullah A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdulsamet D.'nin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Şüphelilerin ifadelerinde Emrah A.'yı dinden çıktığı gerekçesiyle öldürdüklerini söyledikleri belirtilmişti. Zanlılardan böbrek yetmezliği nedeniyle ağır hasta olduğu öğrenilen Emrah Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Naci Ö. (33), Sedat Ö. ve Abdullah A. ise "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili aranan ve azmettirici olduğu ileri sürülen Abdulsamet D. ise bir eve yapılan operasyonda yakalandı. Olayda bizzat bulunduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "eziyet çektirerek kasten adam öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olaylardan suç kaydı olduğu ve bu suçlardan 7 ay süreyle cezaevinde yattığı öğrenildi.

- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı
- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı
- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı
- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı

Takva, Terör, Konya, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı - Son Dakika


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