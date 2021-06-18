Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/ PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu savaşçıların tutulduğu "Sanayi Hapishanesi'nde" çıkan isyanda, 3 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 16 Haziran'da DEAŞ'lı teröristler, Haseke'nin güneyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle isyan çıkardı.

DEAŞ'lılar, havalandırma sırasında çıkardıkları isyanda 3 YPG/PKK'lı teröristi bıçaklayarak öldürdü, sayıları bilinmemekle birlikte bazı YPG/PKK'lı teröristleri de yaraladı. DEAŞ'lı teröristler bir grup YPG/PKK'lıyı da alıkoydu.

ABD askerleri "isyanı" bastırdı

İsyanı bastırmak için karadan operasyon düzenleyen ABD askerine koalisyon helikopterleri de havadan destek verdi.

ABD askerleri, dün hapishanede düzenlediği iki saat süren operasyon soncunda alıkonulan YPG/PKK"ı teröristleri alarak isyanı bastırdı.

Haseke'nin güneyinde Sanayi Hapishanesi'nde, 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Söz konusu hapishanede DEAŞ'lı teröristler, olumsuz yaşam koşulları yüzünden geçen yıl mart ve eylül aylarında da isyan çıkarmıştı.