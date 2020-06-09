Son Dakika | DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - DÜZCE

Son dakika haberleri: Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin görme engelli olduğu, 2'sinin ise koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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