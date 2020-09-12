Son Dakika | DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgunması tamamlanan C E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
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