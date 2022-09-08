DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi

Jesus'tan Kiev kalecisine görülmemiş ayar! Herkes maç sonu yaptığı hareketi konuşuyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız şekilde devam ediyor. PKK'lı teröristlere vurulan art arda darbelerin ardından bu sefer de kanlı bir başka terör örgütü DEAŞ'la mücadelede yeni gelişmeler yaşandı.

HABERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.