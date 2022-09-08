DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi - Son Dakika
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DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi

08.09.2022 23:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız şekilde devam ediyor. PKK'lı teröristlere vurulan art arda darbelerin ardından bu sefer de kanlı bir başka terör örgütü DEAŞ'la mücadelede yeni gelişmeler yaşandı.

HABERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Son Dakika: DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Türkiye'de yakalandı
Son Dakika: DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Türkiye'de yakalandı
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi - Son Dakika
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