Son dakika: Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü - Son Dakika

Son dakika: Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü

14.12.2020 18:43
Son dakika: Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşadığı apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğunda dedesi tarafından hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşadığı apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğunda dedesi tarafından hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Tosmur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Dede A. G., sabah uyandığında aynı evde yaşadığı torunu Ahmet G.'yi (24) yatağında bulamayınca paniğe kapılarak aramak için evden dışarı çıktı. 3'üncü katındaki evinden apartman girişine inen dede, torununu merdiven boşluğunda yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine dede A.G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Güvercin'i ambulansla yakındaki hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan genç, bugün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Güvercin'in cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika: Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü

Atatürk Caddesi, Antalya, Tosmur, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı         
18:52
Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak         
18:42
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti 38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti         
16:18
Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti         
15:47
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 19:09:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei