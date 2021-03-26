Son dakika... Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal beraat etti - Son Dakika

Son dakika... Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal beraat etti

26.03.2021 00:57
Son dakika... Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal beraat etti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Beni Aldatma' isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği eski manken Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine hakkında dava açılan şarkıcı Mustafa Sandal'ın avukatı Samyeli ile Sandal'ın bir arada olduğu 26 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı dosyaya sundu.

'Beni Aldatma' isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği eski manken Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine hakkında dava açılan şarkıcı Mustafa Sandal'ın avukatı Samyeli ile Sandal'ın bir arada olduğu 26 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı dosyaya sundu. Samyeli'nin avukatı arkadaş olduklarını söylerken, mahkeme Sandal'ın beraatine karar verdi.

'Beni Ağlatma' isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği eski manken Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Mustafa Sandal'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Samyeli ile Sandal katılmazken, avukatları hazır bulundu.

"Özel hayatına yapılan bu yakıştırma şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir"

Duruşmada beyanda bulunan Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, "Sanık kitapta açık şekilde, müvekkilimle ilişki yaşadığını ifade etmiştir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanık, basına verdiği röportajlarda müvekkilimi onore etmek için böyle bir şey yazdığını belirtmişse de böyle bir ifade ile bir kadının nasıl onore olacağını takdire bırakıyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sandal ile Samyeli'nin hiç tanışmadığına dair bir algı oluşturmaya çalışıldı"

Tutuksuz sanık Mustafa Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise savunmasında, "Samyeli'nin avukatı Sandal ile Samyeli'nin hiç tanışmadığına dair bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Dosyaya sunduğumuz, o yıllara ait bir fotoğraftan da anlaşılacağı üzere sanık ile müştekinin bir araya geldikleri, samimi bir ortam içinde bulundukları net bir şekilde görülmektedir" dedi.

"26 yıldır arkadaş olduklarını söylüyoruz"

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal'ın bir arada olduğu fotoğrafın Sandal'ın avukatı tarafından dava dosyasına sunulmasının ardından beyanda bulunan Samyeli'nin avukatı, "Biz 26 yıldır arkadaş olduklarını zaten söylüyoruz. Mustafa bey oradaki bütün kadınlarla ilişki yaşadığını ima ettiyse bizim açımızdan sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Sandal'ın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle üzerine atılı 'hakaret' suçundan beraatine hükmetti. - İSTANBUL

Mustafa Sandal, Defne Samyeli, Mahkeme, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal beraat etti - Son Dakika


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