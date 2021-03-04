Son dakika: DEİK /Türkiye - Kanada İş Konseyi Women in Business Webinarı - Son Dakika

Son dakika: DEİK /Türkiye - Kanada İş Konseyi Women in Business Webinarı

04.03.2021 18:49
Son dakika: DEİK /Türkiye - Kanada İş Konseyi Women in Business Webinarı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "İş gücüne katılımda olduğu gibi, dünyada girişimci nüfusu içinde de kadınların yeterince temsil edilmediği bir gerçek. OECD verilerine göre, 2019'da Türkiye'de kendi işini yöneten kadınların oranı yüzde 1,5 iken, erkeklerde bu oran yüzde 5,8." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "İş gücüne katılımda olduğu gibi, dünyada girişimci nüfusu içinde de kadınların yeterince temsil edilmediği bir gerçek. OECD verilerine göre, 2019'da Türkiye'de kendi işini yöneten kadınların oranı yüzde 1,5 iken, erkeklerde bu oran yüzde 5,8." dedi.

Batur, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye - Kanada İş Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen "Women in Business Webinar"ındaki konuşmasında, Kanada ile Türkiye'nin ticaret hacmi hakkında bilgi verdi.

2020 yılında küresel ölçekte sıkıntılı bir süreçten geçilmesine rağmen iki ülke arasındaki ticaretin dengeli olduğunu bildiren Batur, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında toplam 2 milyar 80 milyon gibi bir toplam ticaret rakamına ulaştığımızı görüyoruz. Son yıllarda kaydedilen ilerlemelere rağmen kat edeceğimiz mesafe var. Ortak hedef, bizlere sorumluluk yüklüyor. Kanada ile her alanda iş birliğini geliştirmek için fırsatları beraber değerlendiriyoruz. Türkiye olarak hedefimiz, hızla gelişen Türkiye ekonomisinin dünya liginde de rekabet gücünü artırmak."

Batur, dengeli büyümenin, sosyal kalkınmanın yolunun kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasından, kadınların ekonomiye ve iş gücüne gerektiği şekilde katılımının önünün açılmasından ve girişimci ekosisteminin geliştirilmesinden, özellikle de kadın girişimciliğine uygun ortamların sağlanmasından geçtiğini söyledi.

Kadının ekonomiye ve istihdama daha fazla katılmasının Türkiye'nin ve dünyanın kalkınması bağlamında çok önem taşıdığına işaret eden Batur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşenleri yapmaya gayret ediyoruz. İş gücüne katılımda olduğu gibi, dünyada girişimci nüfusu içinde de kadınların yeterince temsil edilmediği bir gerçek. OECD verilerine göre, 2019'da Türkiye'de kendi işini yöneten kadınların oranı yüzde 1,5 iken, erkeklerde bu oran yüzde 5,8. 2017 yılı değerlerine baktığımızda kadınlarda bu oran yüzde 1,3, erkeklerde yüzde 6. Kadın girişimciler açısından 1,3'ten 1,5'e çıkması pozitif gösterge gibi görünse de hala eşitliği sağlamaktan oldukça uzak rakamlardan söz ediyoruz. Yine KAGİDER'in 2019 yılında davranış, algı ve gelecek olmak üzere 3 ana bileşenden oluşan Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi'ne göre 100 üzerinden 44 gibi bir skora ulaşılmış durumda ki, bu da aslında kat edeceğimiz çok yol olduğunu gösteriyor."

"Kadın girişimcilerimizin ihracat sürecine katılmasına bakanlık olarak özel önem veriyoruz"

Bakanlık olarak kadın girişimciliğinin desteklenmesi için yaptıkları çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi veren Batur, özellikle kadın girişimcilerin ihracat sürecine katılmasına özel önem verdiklerini anlattı.

Batur, "Bu çerçevede kadın girişimcilerimizin, ihracat desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamayı, ihracat destekleri anlamında, varsa farklı ihtiyaçlarını ortaya koymayı hedefliyoruz. Rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri girişimcilerimiz ile birlikte ortaya koymayı, bütün bunların sonucunda da uluslararası rekabet gücünü ve hem geleneksel hem de e-ihracattan aldıkları payı artırabilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimcilerimiz özelinde gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projeler 2021 yılında da devam edecek"

Kadın girişimciler özelinde gerçekleştirdikleri faaliyet ve projelerin 2021 yılında da devam edeceğini bildiren Batur, uygulamaya koydukları bütün politika ve projelerde,kadın girişimcilerin ihracat pazarlarında karşılaşabilecekleri her türlü sorunda da yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Batur konuşmasında, bakanlık bünyesinde hayata geçirilen proje ve uygulamalara yönelik de bilgi verdi.

Türkiye Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Programı kapsamında şubat sonu itibarıyla 47 ilde kadın girişimcilerin kolay ve güvenilir çevrede iş yapabilmesi için ihtiyaç duydukları networkleri birlikte oluşturduklarını belirten Batur, "Export Akademi kapsamında şimdiye kadar 16 eğitime 4 bin 500 civarında kadın girişimcimiz katılım sağladı. Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu'muzu da son aşamasına getirdik, sanırım 2021'in ikinci çeyreği başlarında hayata geçireceğiz, detaylarını da o süreçte paylaşacağız." diye konuştu.

"Bakanlık faaliyet alanında kurulmuş olan 530 kadın kooperatifi var"

Batur, kooperatifçiliğin öneminin altını çizerek, kadın girişimcilerin kooperatifleşmelerinin de hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük fayda sağlayacağını, kadınların kooperatif kurmasını Bakanlık olarak desteklediklerini söyledi.

Mevcut durumda bakanlık faaliyet alanında kurulmuş olan 530 kadın kooperatif bulunduğunu dile getiren Batur, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısını artıracak projelerin desteklenmesi, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkı sağlanması, bireysel tasarrufların uygun girişimcilik modelleri ile desteklenmesi gibi bir takım hedeflerimiz de var, bu anlamda Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nı (KOOP-DES) hayata geçirdik. Burada da 2020 yılında (KOOP-DES) kapsamında gerçekleştirilen ilk uygulamayla, 139 kadın kooperatifinin 149 projesinin desteklendiğini söyleyebilirim. 2021 için de talepler geldi, bu ay hızlıca değerlendireceğiz."

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: DEİK /Türkiye - Kanada İş Konseyi Women in Business Webinarı - Son Dakika Ekonomi


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