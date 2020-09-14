Son dakika! DEİK Türkiye-Tacikistan Webinarı - Son Dakika

Son dakika! DEİK Türkiye-Tacikistan Webinarı

Son dakika habere göre Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ikili ticarete ivme kazandıracak adımları hem özel sektör hem de kamu sektörü olarak hayata geçirme motivasyonun son derece yüksek olduğunu belirterek, "Bu kapsam da ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve...

Son dakika! DEİK Türkiye-Tacikistan Webinarı, System.String[]

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ikili ticarete ivme kazandıracak adımları hem özel sektör hem de kamu sektörü olarak hayata geçirme motivasyonun son derece yüksek olduğunu belirterek, "Bu kapsam da ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkileri derinleştirecek bir tercihli ticaret rejiminin kurulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Interconnected Busıness Series Türkiye-Tacikistan Webinarı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur, Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Abdurahman Abdurahmanzade, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Tacikistan'ın küresel ve bölgesel ekonomiyle entegrasyon amacıyla attığı adımları takip ettiklerini ve Türkiye ve Tacikistan'ın ilişkilerini geliştirilmesi yönünde güçlü bir iradenin mevcut olduğunu kaydetti.

Batur, Türkiye ve Tacikistan'ın toplam ticaret hacminin 2015 yılında 655 milyon dolara ulaştığını anımsatarak, potansiyelin son derece altında olunduğunu ve hedeflerin bunun çok üstünde olması gerektiğini dile getirdi.

İkili ticarete ivme kazandıracak adımları hem özel sektör hem de kamu sektörü olarak hayata geçirme motivasyonun son derece yüksek olduğunu aktaran Batur, "Bu kapsamda ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkileri derinleştirecek bir tercihli ticaret rejiminin kurulmasına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Batur, Türkiye ve Tacikistan'ın karşılıklı sunduğu potansiyeli daha gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarmak ve ticaretlerini dengeli bir şekilde artırabilmek için de karşılıklı olarak potansiyel arz eden sektörleri belirleyecek kapsamlı bir çalışma yapılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmada demir çelik, motorlu taşıtlar, ay çiçek tohumu ve dondurulmuş tavuk eti gibi 40'tan fazla üründe Tacikistan'ın önemli miktarda ithalat yaptığını tespit ettik. Türkiye, bu ürünlerde dünyada önemli bir ihracatçı konumunda. Benzer bir çalışmanın Tacikistan tarafından hazırlanıp paylaşılması durumunda, iş insanlarımıza önemli bir rehber oluşturmuş olacağız. İki ticarette öncelikli olarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlere yoğunlaşmış olabiliriz."

"Türkiye, dünya ticaretinde önemli yer tutuyor"

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Abdurahman Abdurahmanzade ise Türkiye'nin Tacikistan'ın dış ticarette en önemli ortaklarından birisi olmaya devam ettiğini ve iki ülkenin ticaret hacminin Kovid-19 nedeniyle düştüğünü söyledi.

Abdurahmanzade, Türkiye ve Tacikistan'ın ikili ticari ilişkilerinin Dünya Ticaret Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında da geliştiğini belirterek, "İki ülke olarak iletişimimiz, gelişimiz oldukça aktif. Ticaret iş birliğimiz, ikili ticaretimizi etkiliyor. Son 10 yılda Türkiye çok önemli sonuçlara ulaşmıştır. Ekonomik reformunu, sanayi reformunu gerçekleştirmiştir. Türkiye, şu anda büyük ihracatçılardan biridir. Türkiye, dünya ticaretinde önemli yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tecrübesini, Tacikistan ekonomisi ve sanayisinin geliştirmek için kullanmak istediklerini dile getiren Abdurahmanzade, "Yüksel potansiyele sahibiz. İmkanlarımızı tam olarak kullanmıyoruz. Bazı imkanlarımızı kullanırsak, ikili ticaretimizi artırarak halklarımızın refahını daha da artırabiliriz. Tacikistan'da beş adet Serbest Ekonomik Bölge oluşturuldu. Burada gereken ekonomik alt yapı mevcut. Burada Türkiye'den ortak şirketlerin kurulmasını teklif ediyorum. Bu çalışmayı bu beş büyük Serbest Ekonomi Bölge'de yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin geniş Serbest Ticaret Anlaşması ağı bulunuyor"

DEİK Başkanı Nail Olpak, atık globalleşmenin değil, çok daha fazla glokalleşmenin konuşulduğunu ifade ederek, ekonomik rekabette öne çıkan ölçek ekonomisi kavramından, tek kaynağa bağlı kalmanın risklerinin tartışıldığını söyledi.

Olpak, lojistiğin hayattaki yerinin tekrar sorgulandığını, yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine "ulaşılabilirlik" kavramının daha çok ön planda olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte birçok kez belirttiğim gibi bu dönemin kazananının, 'tedarik zincirini' bozmadan sürdürebilenler olacağını ve dönemin anahtar kelimesinin de 'güven' olacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği, 21 ülke ve ülke grubu ile de kurduğu geniş Serbest Ticaret Anlaşması ağının bulunduğunu belirten Olpak, "Coğrafi olarak üç kıtanın birleştiği noktada, lojistik avantaja sahibiz. Tacik iş dünyasını Türkiye'nin bu avantajlarından yararlanmaya davet ediyorum." dedi

Olpak, tarım sektörünün her iki ülkenin de güçlü olduğu alanlardan olduğunu ifade ederek, "Son dönemde Tacikistan'da Türk firmalarımızın perakende sektörü yatırımlarındaki artış ve sınai alanda gerçekleştirilen ve planlanan Türk yatırımları ile birlikte Tacik iş insanları tarafından yapılan büyük çaplı yatırımlarda Türk iş insanları ve Tacikistan'da yerleşik Türk sermayeli firmalarımızın büyük etkinliği söz konusu." açıklamasını yaptı.

"Tacikistan'da KOSGEB benzeri bir yapı hayata geçirilecek"

DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu da Türkiye ile Tacikistan arasında geçen sene 355 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını, Türkiye ile Tacikistan arasında ticaret hacminin artırılması ve 1 milyar dolara ulaşması için hedef belirlendiğini anımsattı.

Saatçioğlu, stratejik partner olan iki ülke arasında milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuyla yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimin ana hedef olarak belirlendiğini dile getirerek, Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) benzeri bir yapının Tacikistan'da hayata geçirilmesi noktasında bir altyapının oluşturulduğunu kaydetti.

Fikri Saatçioğlu, "Önümüzdeki dönemde hem Türk sermayesinin Tacikistan'a daha fazla yatırım yapması hem de iki ülke arasında belirlenen 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşılması için DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak ciddi şekilde planlı bir çalışma yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Tacikistan, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! DEİK Türkiye-Tacikistan Webinarı - Son Dakika Ekonomi

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