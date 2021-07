Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da - Son Dakika

Türkiye'de Delta varyantının ardından Delta plus varyantı da tespit edildi. 3 farklı ilde yaşayan 3 kişide Delta plus varyantı görüldü. Açıklamayı dünkü Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

VAKALARIN BİRİ İSTANBUL'DA

Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

VARYANTTA SAYI 30'A YÜKSELDİ

Öte yandan Delta varyantı vakaları da artmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları da basın mensuplarıyla paylaştı. Varyantın görüldüğü il sayısı 30'a yükseldi. Vaka sayısı ise 284 oldu.

AŞIDA ÜÇÜNCÜ DOZ, 50 YAŞ ALTINA DÜŞEBİLİR

Üçüncü doz aşıya ilişkin de bilgi veren Koca, "50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" dedi.

''ENDİŞE VERİCİ'' KATEGORİSİNDE

Delta plus, Delta varyantının yeni mutasyonudur. Tıbbi literatürde bu mutasyonun adı K417N'dir. Delta Plus varyantı daha hızlı bulaşıcı özelliğe sahiptir. Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan'da "endişe verici varyant" kategorisinde değerlendirilmektedir.