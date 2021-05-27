Son dakika haberleri... Demir döküm fabrikasındaki yangına köpüklü müdahale - Son Dakika

Demir döküm fabrikasındaki yangına köpüklü müdahale

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Demir döküm fabrikasında yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın İnegöl'ün Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Demir döküm üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrika içindeki döküm kazanın da bulunan demir madeni etrafa sıçradı. Yangını fark eden işçiler dışarıya çıkarak durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere köpüklü müdahale ederek 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu fabrikada küçük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.