Son dakika: Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika: Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
30.03.2021 15:05
Son dakika haberler: Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardıKONYA'nın Ereğli ilçesinde mezarlık kapısının demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıMeydanbaşı Mahallesi, bir köpek Meydanbaşı Mezarlığı kapısının demir parmaklıklarının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı.
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde mezarlık kapısının demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Meydanbaşı Mahallesi, bir köpek Meydanbaşı Mezarlığı kapısının demir parmaklıklarının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edince itfaiyeye ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen itfaiye ekipleri parmaklıkları genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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