"Demir Yumruk" operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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"Demir Yumruk" operasyonunda 5 kişi tutuklandı

04.07.2022 20:28
"Demir Yumruk" operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 29 ilde yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda gözaltına alınan aralarında suç örgütü lideri Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara merkezli 29 ilde yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda gözaltına alınan aralarında suç örgütü lideri Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik "Demir Yumruk" operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çökertilen üç suç örgütünden birinin lideri olan Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Demir Yumruk' operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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