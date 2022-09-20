Son Dakika | 'Demir Yumruk' soruşturmasında açılan ilk dava Ankara'da görülecek - Son Dakika
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Son Dakika | 'Demir Yumruk' soruşturmasında açılan ilk dava Ankara'da görülecek

20.09.2022 17:53
Son Dakika | 'Demir Yumruk' soruşturmasında açılan ilk dava Ankara'da görülecek

Son dakika haberler: ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu soruşturmasında, suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianamenin, mahkemece 'yetkisizlik' kararı verilerek İskenderun'a gönderilmesine yapılan itiraz kabul edildi.

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu soruşturmasında, suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianamenin, mahkemece 'yetkisizlik' kararı verilerek İskenderun'a gönderilmesine yapılan itiraz kabul edildi. Bu kararın ardından davanın Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 32 şüphelinin yer aldığı Erol Eşrefoğlu grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 17 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, aralarında Erol Eşrefoğlu da bulunan 17 sanık hakkında 2'şer yıldan 30 yıl 9'ar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia edilen suçların gerçekleştiği yer ile sanıkların birçoğunun ikametgahının İskenderun olması nedeniyle 'yetkisizlik' kararı vererek, dosyanın buradaki ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Sanık avukatlarından bazıları bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'yetkisizlik' kararını kaldırdı. Bu kararın ardından sanıkların Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları kesinleşti.


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Kaynak: DHA

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