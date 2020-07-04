Son dakika! Demirbakan: "Trajikomik gollerle yenildik"

- Demirbakan: "Trajikomik gollerle yenildik"

İZMİR - TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşen Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, Menemenspor karşısında daha çok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini ifade ederek, "Trajikomik gollerle yenildik" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Menemenspor, Adanaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçı iyi oynayan taraf olmalarına rağmen kaybettiklerini ifade eden Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Bundan önceki maçlarda da maçın skorunun oyunla alakası yoktu. Bugün aynı şeyi yaşadık. 10 kişi kalmışken üçüncü golü aradık. Rahat kazanabileceğimiz maçtı. Canberk, arkadaşlarını yalnız bıraktı. Bu sıcakta futbolcularımın hepsi görevini yaptı, iyi maç oldu. Trajikomik gollerle yenildik. Pozisyonlara biz girdik, rakibimiz daha az pozisyon buldu ama bunları skora yansıttı. Üzgünüz, hayat devam ediyor" şeklinde konuştu.