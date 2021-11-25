Demirci'de çıkan ev yangını itfaiye ve mahallelinin çabasıyla söndürüldü - Son Dakika

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Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Mahmutlar Mahallesinde Ali Kara'ya ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Demirci İtfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleri de yangını söndürmek için seferber oldu.

Yaklaşık 1 saatlik çabayla söndürülen yangın için su tankeri taşıyan Bayram Kırlıoğlu'nun kullandığı 31 AEB 984 plakalı traktör, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.

Evleri yanan ve fenalık geçiren Kadriye Kara'ya sağlık ekipleri ve komşuları müdahale etti.