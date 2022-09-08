Son Dakika | Demre'de orman yangını (2) - Son Dakika
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Son Dakika | Demre'de orman yangını (2)

08.09.2022 18:47
Son Dakika | Demre'de orman yangını (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, Kaş ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve ekiplerle karadan müdahale edilebildi. Yangın bölgesinin kayalık olması dolayısıyla kara ekipleri alevlerin yayılmaması için mücadele etti. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı bölgede ilk belirlemelere göre 1,5 hektarlık makilik alan zarar gördü.


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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Demre'de orman yangını (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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