Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Kuzucuoğlu, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında Eski Sanayi bölgesinde denetimlerde bulundu. Alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan esnafa teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar'ın incelemeler sırasında karşılaştığı esnaf ve vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

İşyerlerini tek tek gezen Başkan Çolakbayrakdar, özellikle maske ve mesafe konusunda uyarı yaparken, vatandaşa da uyulması gereken önlemleri hatırlattı. Vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür ederek, "Kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirler, toplum sağlığı içindir. Her şey; hemşehrilerimin sağlığı içindir. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah el birliği ile hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Eski Sanayi'de belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirten esnaf ve vatandaşlar ise, "Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ