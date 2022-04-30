Son Dakika | Deniz kıyısında ölü bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | Deniz kıyısında ölü bulundu

30.04.2022 00:05
Son Dakika | Deniz kıyısında ölü bulundu

Son dakika haberine göre SAMSUN'da, engelli raporu bulunan Ferat Kılınç (52), deniz kıyısında ölü bulundu.

SAMSUN'da, engelli raporu bulunan Ferat Kılınç (52), deniz kıyısında ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde deniz kenarında meydana geldi. Balık tutmak için sahile giden iki arkadaş, kıyıya vurmuş vaziyette bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sudan çıkarılan cesedin engelli raporu bulunan Ferat Kılınç'a ait olduğunu belirledi. Kılınç'ın cansız bedeni denizden çıkarılarak, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Deniz kıyısında Kılınç'a ait olduğu değerlendirilen bir baston bulundu. Ekipler, Kılınç'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.


Son Dakika | Deniz kıyısında ölü bulundu
Son Dakika | Deniz kıyısında ölü bulundu
Son Dakika | Deniz kıyısında ölü bulundu
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İlkadım, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Deniz kıyısında ölü bulundu - Son Dakika


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