Son Dakika | Deniz Köken, kentsel dönüşüm sorularını cevapladı - Son Dakika

Son Dakika | Deniz Köken, kentsel dönüşüm sorularını cevapladı

Son dakika haberleri... Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan Gündemi programında vatandaşlardan gelen kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtladı.

Son Dakika | Deniz Köken, kentsel dönüşüm sorularını cevapladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan Gündemi programında vatandaşlardan gelen kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan Gündemi programında vatandaşlardan gelen kentsel dönüşümle ilgili sorulara cevap verdi. Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Bizde Karadolap, Akşemsettin, Çırçır ve Yeşilpınar olarak dört tane lokasyon vardı. Bunların hepsinin altlıkları hazır. Vatandaş büyükşehirle ortak mı yapar? KİPTAŞ'la ortak mı yapar? Yoksa vatandaşa imarını verip kendileri mi dönüşürler? Onların dördünün de muhatabı İBB. Ayrıca bizim ikinci bir bölümümüz var. Dört mahalleden oluşan, Karadolap, Akşemsettin, Çırçır ve Yeşilpınar'da saçak parsellerle ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışmayla ilgili biz bütün altyapıyı bitirdik. Burada toplamda 39 saçak parsel var, yaklaşık 6 bin 500 civarında konut var, depremle ilgili ciddi sıkıntı var. Burayı, vatandaşın da içinde olduğu bir dönüşüme geçebileceği mekanizmayı hayata geçirmek için çalışmaya başlattık, ilçe Belediye Meclisi'nden geçirdik, Büyükşehir İmar Daire Başkanlığı'na, oradan da Eylül ayı meclis toplantısına geldi. Eylül meclisinden çıkınca orada çok daha farklı, kendi içinde daha sağlıklı bir ortamda, daha güvenilir bir ortamda yaşayabileceği konuta sahip olacaklar."

"Vatandaşın da içinde olduğu bir proje"

Vatandaşların da içince olduğu bir proje olduğunu söyleyen başkan Köken, "İşin içinde kendileri de olmak kaydıyla Bundan sonraki süreçte 'Burayı verelim müteahhite. Bir kendine bir bana' bu dönem geçti. Müteahhit de girecek işin içine vatandaş da girecek. Vatandaşın en az maliyetle borçlanarak, komşularından, semtinden, sokağından ayrılmadan en sağlıklı eve kavuşacağı bir dönüşüm modelini hayata geçirmemiz lazım. Bununla ilgili site yöneticilerinin tamamıyla görüştük. Onların içerisinden komisyonları seçtik. Şimdi Büyükşehir Meclisi'ndeki meselemiz bittiğinde yüz yüze görüşme dönemimiz başlayacak" diye konuştu.

"Net cevaplar vermek istiyoruz"

Net cevap vermek istediklerini belirten başkan Köken, "Vatandaşımız soruyor ama biz üçüncü ayağı bitirmeden araziye inmek istemedik. Net cevapları aldıktan sonra net söyleyelim, net cevaplar verelim istedik. Ben muallak konuşmayı sevmiyorum. Net bilgileri aldıktan sonra vatandaşla paylaşacağız İnşallah. Bana göre Türkiye'nin en önemli dönüşüm projesi olacak bu proje. Yerinde dönüşüm olacak ve belediye, vatandaş, müteahhit hepsi bir arada olacak. Bu 'Yerinde Dönüşüm' modeli Türkiye'nin de modeli olacak" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Deniz Köken, kentsel dönüşüm sorularını cevapladı - Son Dakika

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