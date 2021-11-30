Deniz Yücel'in yargılandığı davada mütalaa

Mütalaada Die Welt Gazetesi muhabiri Yücel'in 2 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıla hapsini talep etti

Almanya'da yaşayan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Deniz Yücel'in avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Yücel'in twitter hesabından kamu görevlisi olan Hasan Yılmaz'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte paylaşımda bulunduğunu aktardı. Mütalaada Yücel'in 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Yücel'in avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti.

Mahkeme, sanık avukatına savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.