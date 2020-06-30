Son dakika... Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 815 Sayılı Kabotaj Kanunu'yla Türk denizlerindeki yabancı hakimiyetinin ortadan kaldırıldığını, bunun milli egemenliğin sağlanması için atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Milletvekili Türkmen, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan üç tarafı denizlerle çevrili bir millet olarak 1 Temmuz 1926'da kabul ettiğimiz Kabotaj Kanunu'yla bağımsızlığımızın bir göstergesi olarak denizlerimizdeki hakimiyetimiz tüm dünyaya duyurulmuş, milletimize toprağına nasıl sahip çıkıyorsa denizine de öyle sahip çıkması gerektiği bilinci aşılanmış ve buna bağlı olarak da deniz ticaretimiz gelişmeye başlamıştır. Bundan dolayı Türk denizciliği açısından büyük önem arz eden bu kanunun kabul edildiği tarih olan 1 Temmuz'da kutlanan Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutluyor, başta deniz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun da 1 Temmuz'un Türk denizlerinde milli egemenliğin sağlanmasının en önemli adımı olduğuna dikkati çekti.