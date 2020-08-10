Son Dakika: Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, 2 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde fenalaşıp boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Tatil için Nevşehir'den Alanya'ya gelen Hasan Baştürk (19) ve Eray A. isimli 2 arkadaş, iddiaya göre alkol aldıktan sonra Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı sahilinde geçen cumartesi günü saat 22.30 serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Hasan Baştürk, suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Baştürk, kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Baştürk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Baştürk, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gece saat 03.00 sıralarında yaşamını yitiren Baştürk'ün cenazesi nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA