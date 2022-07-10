Olay, Sekapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize köpeğin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden yük gemisi çalışanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbarla adrese gelen Kocaeli İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, botla denize açılarak köpeği kurtardı. Köpeği karaya çıkaran ekipler, kontrollerinin yapılması için veteriner hekime götürdü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizin ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu - Son Dakika

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