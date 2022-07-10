Denizin ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Denizin ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu

10.07.2022 10:20

- Denizin ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu Kocaeli'de denizin ortasında mahsur kalan köpek, Kocaeli İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

- Denizin ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu

KOCAELİ - Kocaeli'de denizin ortasında mahsur kalan köpek, Kocaeli İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Sekapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize köpeğin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden yük gemisi çalışanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbarla adrese gelen Kocaeli İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, botla denize açılarak köpeği kurtardı. Köpeği karaya çıkaran ekipler, kontrollerinin yapılması için veteriner hekime götürdü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizin ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizin ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu - Son Dakika
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