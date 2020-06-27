Son dakika... Denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Son dakika... Denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Dikili ilçesinde, şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kabakum mevkisinde, bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz oyuncağıyla sürüklenen çocukların yanına yaklaştı. Ekipler, panik içinde, "Ağabeyi alın bizi" diyen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni bota aldı. Yüzerek çocukları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesi de başka bir bota alındı. Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Dikili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

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