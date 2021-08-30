Denizdeki 'Zafer' kutlamasında tekneler görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında denizde düzenlenen korteji vatandaşlar ilgiyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreninin ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tur tekneleri, yelkenliler ve römorkör ile deniz korteji gerçekleştirildi. Kaleiçi Marina'dan başlayan kortej, Konyaaltı Varyant önüne kadar geldi. Konyaaltı Sahili'nin giriş bölümüne geldiğinde ise töreni varyantlar kısmından takip eden vatandaşlar, bir yandan ellerinde Türk bayrakları ile bayram coşkusunu yaşadı, bir yandan da cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Denizdeki görsel şölen drone ile havadan görüntülendi. Kortej sırasında römorkörler su sıkarak görsel şölen oluştururken, yelkenleri kullanan gençler ise vatandaşların beğenisini topladı. Yaklaşık 1 saat süren deniz korteji, Kaleiçi Yat Limanı'nda son buldu.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)