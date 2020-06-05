Son dakika... Denizden çıkanlar 'bu kadarına da pes' dedirtti - Son Dakika

Son dakika... Denizden çıkanlar 'bu kadarına da pes' dedirtti

Son dakika haberi: Denizden çıkanlar 'bu kadarına da pes' dedirtti Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılan yarım saatlik temizlikte, dalgıçlar denizden 6 sandalye, iki araba lastiği, onlarca şişe ve plastik çıkardı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, denizden çıkan...

Denizden çıkanlar 'bu kadarına da pes' dedirtti

Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılan yarım saatlik temizlikte, dalgıçlar denizden 6 sandalye, iki araba lastiği, onlarca şişe ve plastik çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, denizden çıkan çöpleri görünce "Denizde balık dışında ne ararsan var" yorumunu yaptı

Seçer:

"Önceden 'denizden babam dahi çıksa yerim' diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi"

MERSİN - Mersin'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde denizden çıkanlar, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında yapılan yarım saatlik temizlikte, dalgıçlar denizden 6 sandalye, iki araba lastiği, onlarca şişe ve plastik çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Önceden 'denizden babam dahi çıksa yerim' diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler, sabah saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Törene, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın'ın yanı sıra müdürlük ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile çalışanları katıldı. Katılımcıların maskelerle ve sosyal mesafeyi gözeterek yer aldıkları tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Denizden çıkanlar 'pes' dedirtti

Etkinliklerin ikinci bölümü ise kent merkezindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağında gerçekleştirildi. Balık ekmek teknelerinin de yer aldığı Balıkçı Barınağında, Mersin Büyükşehir Belediyesinden 3, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığından 2 olmak üzere 5 dalgıç, tekneler arasında denize dalarak temizlik yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı etkinlikte, yaklaşık yarım saat süren temizlikte dalgıçların denizden çıkardıkları çöpler şaşkınlıkla izlendi. Dalgıçlar, denizden 6 sandalye, iki araba lastiği ile çok sayıda şişe, kutu ve plastik çıkardı. Başkan Seçer, denizden çıkan onca çöpü görünce, vatandaşlara sitem ederek, "Denizde balık dışında ne ararsan var" yorumunu yaptı.

Dalgıçlar, çalışmanın ardından denizde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açarak, izleyenleri selamladı. Dalgıçların daha önce yaptıkları temizlikte denizden çıkardıkları çöpler de Balıkçı Barınağı kıyısında 'Deniz Çöpleri Sergisi' adıyla sergilendi.

"Yeni normalde de hijyen çalışmalarımız devam edecek"

Başkan Seçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin insanlığa bazı gerçekleri hatırlattığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak, pandemi sürecinde Mersin halkının görüşlerini öğrenmek üzere bir araştırma yaptıklarını belirten Seçer, vatandaşın 'temizlik bilincimiz arttı' değerlendirmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti. Seçer, "Biz de pandemi sürecinde bu bilinçle pandeminin iki unsurundan biri olan çevre hijyenine çok önem verdik. Bütün kurumlar bu konuda önemli katkılar sundu. Bu süreç, yeni normalde de devam edecek" dedi.

"Dünya kirleniyor"

"Dünya kirleniyor" diyen Başkan Seçer, ekolojik dengenin bozulması, hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, yaşam koşullarının değişimi, gelişen sanayi ve teknoloji, kimyasalların çok kullanılması ile tarımda vahşi sulamadan birçok alanda yanlış uygulamaların sera gazı emisyonunu ve çevre kirliliğini artırdığına ve beraberinde iklim değişikliğini getirdiğine dikkat çekti. Seçer, "Dünya ters yüz oluyor. Her santigrat ısı artışı dünyada önemli denge değişikliklerine neden oluyor. Bu bilinçle Çevre Dairemiz önemli çalışmalar yapıyor. Yeni kurduğumuz İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğümüzü oluşturmamızın temel sebebi çevre bilincine verdiğimiz önem" diye konuştu.

"14 ayda yaklaşık 550 bin ton katı atık işlenerek elektrik enerjisine dönüştürüldü"

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında 4 bin kilometre temizlemeleri gereken alan olduğuna işaret eden Seçer, yönetime geldikleri günden bu yana 14 ayda düzenli katı atık tesislerinde yaklaşık 550 bin ton katı atık işlenerek 60 bin konuta yetecek elektrik üretildiğini vurguladı.

"Denizde yiyecek bir şey kalmadı"

Denizden çıkan çöpleri de değerlendiren Seçer, "Denizden sandalye, lastik, şişe çıkıyor. Önceden 'Denizden babam dahi çıksa yerim' diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Biz deniz temizliğine de önem veriyoruz. Geçtiğimiz şubat ayında Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 'Temiz Akdeniz' projesini imzaladık. Yaşama, ekolojiye ilişkin her ne varsa bizim için önemli. Yaşayacağımız başka bir dünya yok. Bu dünya bize atalarımız tarafından miras bırakıldı; aynı temizlikle biz de torunlarımıza bu mirasa ihanet etmeden bırakma zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

"14 ayda 19 gemiye 36 milyon lira ceza kestik"

Mersin'in bir liman kenti olduğuna işaret eden Seçer, gemilerle mücadele etmekte önemli sıkıntılar yaşadıklarını da söyledi. Büyükşehir Belediyesinin, sorumluluk alanları içinde müdahale etme şansı olduğunu belirten Seçer, "14 aylık süre içerisinde 19 gemiye 36 milyon lira ceza kestik. Cezalar yüksek, caydırıcı olması lazım ama üzülerek ifade edeyim ki, denetimi daha sıkı yapma gerekliliği olduğunu gözlemliyorum. Biz kendi alanlarımız içerisinde bu denetimi yapıyoruz. Çevre Bakanlığına da müracaatta bulunduk, 'denetim alanımızı genişletin' talebimizi ilettik. Henüz bir dönüş alamadık. Bir diğer konu da kurumlar arasındaki yetki karmaşası; bu da son derece önemli. Biz, bakanlıktan Çamlıbel Balıkçı Barınağının tahsisi için aylardır uğraşıyoruz ama bu konuda da henüz bir gelişme olmadı" dedi.

"Bilinçsizce çevreyi kirletenlerden bıktık"

Temiz bir çevre için en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü vurgulayan Seçer, vatandaşlara sitem ederek şunları söyledi:

"Mersin'in temizliği yurttaşlarımızın ellerinde. Biz önemli çalışmalar yapıyoruz ama annelerimizin bizim arkamızı toplamaktan bıktığı gibi biz de bilinçsiz bir şekilde çevreyi kirletenlerden bıktık. Birileri inadına çevreyi kirletiyor, elindeki pet şişeyi yolun ortasına, kaldırıma atıyor, oradaki çöp kutusuna atmıyor. Parklarda çekirdek çitliyor, diğer torbaya atmaya eriniyor; elindeki yiyecek poşetini işini bittiği zaman çöpe atmıyor, yolun ortasına atıyor. Biz bunları temizlemekten bıktık. Artık medeni toplumlarda böyle tablolar görmüyoruz. Vatandaşlarımızın eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çevre bilincimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın katkı sunmaları lazım.

Son dakika... Denizden çıkanlar 'bu kadarına da pes' dedirtti

Dünya Çevre Günü, Çamlıbel, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Denizden çıkanlar 'bu kadarına da pes' dedirtti - Son Dakika

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