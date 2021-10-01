Son dakika: Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği noktada balıkçı yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul Arnavutköy Karaburun'da sabah saatlerinde balık tutmaya çalışan 4 kişinin denize düştüğü ve 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bölgede, balık tutmak isteyenlerin yaşananlara aldırış etmeyen olta balıkçılığı yapması pes dedirtti.

Arnavutköy'e bağlı Karaburun Limanı'nda 4 arkadaş sabah saatlerinde olta ile balık tutmak için deniz kenarında bulunan dev kayalıkların üzerine çıkmış, dalgaların kayalıkların boyutunu aştığı anda ise kaçamayarak denize düşmüşlerdi. Denize düşen 4 amatör balıkçı kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, 52 yaşındaki Hamit Dinamit isimli bir kişi ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Karaburun'daki aynı noktada amatör balıkçılar akşam saatlerinde adeta izdiham oluşturdu. Balık tutmak için denize düşen balıkçıların olta attığı noktaya gelenler balık uğruna hayatlarını hiçe saydı. Dev dalgaların balık tutanlara vurduğu ve kenarda duran kişilerin ise "Tehlikeli yerdesiniz, sabah birileri öldü" uyarılarına aldırış etmeden devam etmeleri ise pes dedirtti. - İSTANBUL