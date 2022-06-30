Otomobillerde sıkışan sürücüler Dingil ve Ermiş ile yolcular İbrahim Dingil, Mustafa Ali Ermiş ve 7 aylık bebek Edanur Ermiş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA

Ümmü Gülsüm, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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