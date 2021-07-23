Son dakika: Denizli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki otomobil ile bir cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Zekeriya Arslan idaresindeki 35 FV 374 plakalı otomobil, Denizli- Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisinde karşıdan gelen Ali Orgun'un kullandığı 01 ADL 614 plakalı cip ve Olgun Gökduman yönetimindeki 34 AND 994 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.