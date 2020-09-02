Son Dakika: Denizli'de ağustos ayında 773 olay aydınlatıldı - Son Dakika

Denizli'de, ağustos ayında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 785 olaydan 773'ünün aydınlatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında 437 asayiş, 68 kabahatler kanununa muhalefet, 235 takibi gereken konular ve 45 de kaçakçılık olayına müdahale edildiği belirtildi.

Toplam 785 olaydan 773'ünün aydınlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olayların yüzde 98,5'i aydınlatılmıştır. İcra edilen faaliyet ve uygulamalarda, 27 bin 36 şahıs ile 9 bin 991 araç sorgulaması yapılmış, 154 aranan şahıs ve 7 araç yakalanmıştır. 7 kayıp şahıs bulunmuştur. 3 tabanca, 18 av tüfeği, 12 mermi/fişek, 4 kesici/delici alet, 2 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Ay içerisinde icra edilen yol kontrol/arama ve trafik uygulamalarında 32 bin 715 araç kontrol edilmiş, 16 bin 485 araç, 19 bin 401 şahıs sorgulaması yapılmış, 1267 araç ve şahıs hakkında toplam 762 bin 444 lira cezai işlem uygulanmış, 17 aranan araç, 23 aranan şahıs yakalanmış ve 307) araç trafikten men edilmiştir."

Uyuşturucu maddelerle mücadelede seferberlik başlatıldığı vurgulanan açıklamada, bu dönemde 23 kilo 726 gram kubar esrar, 3 gram eroin, 7 gram metamfetamin, 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi.