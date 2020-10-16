Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı

16.10.2020 12:48
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir alt geçitte bir, iki dakika arayla meydana gelen 3 ayrı kazada 11 araç hasar görürken 2 kişi hafif yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir alt geçitte bir, iki dakika arayla meydana gelen 3 ayrı kazada 11 araç hasar görürken 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle alt geçit çift taraflı olarak bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza bugün saat 11.00 sıralarında YSE alt geçidinde meydana geldi. Ramazan Birol'un kullandığı 20 ZU 175 plakalı otomobil, aynı yönde giden

Şenol Zorlu'nun kullandığı 20 RF 570 plakalı otomobile çarptı. Kaza yapan otomobillere çarpmamak için ani fren yapan 7 aracın birbirine çarpması sonucu ikinci bir kaza daha yaşandı. Bu sırada alt geçidin karşı şeridinde de iki otomobilin karıştığı üçüncü bir kaza daha oldu. Kazalar sebebiyle alt geçit ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle Acıpayam Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı

Pamukkale, Otomobil, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de alt geçitteki 3 ayrı kazada toplam 11 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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