Son dakika! Denizli'de aranan 67 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Denizli'de aranan 67 şahıs tutuklandı

18.07.2022 15:07
Son dakika! Denizli'de aranan 67 şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri... Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 102 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 102 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 22 bin 906 kişi sorgulanırken aranması olan 67 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 8 ile 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 84 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 22 bin 906 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen toplam 14 kişiye kumar oynamaktan 25 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. İçkili eğlence mekanında 3 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Bir işyerinin canlı müzik belgesi olmadığı halde yayın yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Bir apartta ise meydana gelen fuhuş olayında 2 kişiye toplam 5 bin 841 TL idari para cezası uygulandı.

67 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 67 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 adet tabanca, 21 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, kumar oyununda kullanılan 5 bin 155 TL ve malzemeler ele geçirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Denizli'de aranan 67 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Denizli'de aranan 67 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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