Son dakika! Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 2 tutuklama
02.11.2020 18:39
Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara düzenlenen operasyon sonucunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara düzenlenen operasyon sonucunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ise 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 diğer şüpheli şahıs daha yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
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