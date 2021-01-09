Son dakika: Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu - Son Dakika

Denizli'de beyin kanaması nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Mesut Cerit'in karaciğer ve 2 böbreği, 3 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık'ta evinde rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Mesut Cerit, beyin kanaması teşhisiyle Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.

Cerit, 11 gün süren yaşam mücadelesini 8 Ocak'ta kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Cerit'in ailesi, organların bağışlanmasına onay verdi.

Cerit'in karaciğer ve 2 böbreği, Denizli, Antalya ve İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, organ bağışında bulunan Mesut Cerit'in ailesine baş sağlığı dileyerek, "Acılarını bir kenara bırakarak başka hayatlara umut olmak adına duyarlılık gösteren aileleri görmek hepimizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.