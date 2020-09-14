Son Dakika: Denizli'de, çöplükte çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son Dakika: Denizli'de, çöplükte çıkan yangın korkuttu

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DENİZLİ'nin DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kumkısık Mahallesi yakınlarında bulunan moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı çöplükte saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın kilometrelerce öteden görüldüğü yangında alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 6 itfaiye, 11 kamyon, 4 iş makinesi ve 32 personel müdahale etti. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



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