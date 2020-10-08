Son dakika: Denizli'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan şafak operasyonunda yakalanan ve yurt dışından ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi M.R.D.'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, M.R.D. yakalanıp, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel materyal ve dokümanlar ele geçirildi. M.R.D.'nin, DEAŞ içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı daha sonra ise Denizli'ye geldiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.D., tutuklandı.