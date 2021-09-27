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Son dakika haberleri... Denizli'de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

27.09.2021 16:58
Son dakika haberleri... Denizli'de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Son dakika haber... Denizli'de terör örgütü üyelerine ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Denizli'de terör örgütü üyelerine ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü üyelerine ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 3 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şüpheli örgüte ait hücre evinde yakalandı.

DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgütüne finansman sağladığı belirlenen 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

FETÖ firarisi olarak kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Son dakika haberleri... Denizli'de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Denizli'de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Denizli'de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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