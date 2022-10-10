Son Dakika | Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

10.10.2022 13:48
Son Dakika | Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

Son dakika haberler: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mevlütler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Ali Atay'ın kullandığı 19 NA 523 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün 5 yaşındaki oğlu Oğuz Atay, traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılan cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu Son dakika haber... Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı Son dakika haber... Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı Son dakika haber | Kaçak tütün, sigara ve alkol operasyonunda 7 kişi yakalandı Son dakika haber | Kaçak tütün, sigara ve alkol operasyonunda 7 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Ali Atay, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
15:54 Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
15:53 "Kral Kaybederse" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ depremi! Aldığı ani kararla projeden ayrıldı
15:53 İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi
15:45 İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız
15:45 Kiev'deki saldırıdan mucize anlar! Köprüde yürüyen bir şahıs ölümden kıl payı kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 16:47:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement