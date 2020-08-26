Son Dakika: Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Acıpayam ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir süt firmasında çalışan Veli Aytan (36) Ucarı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte numune almak için süt tankının üzerine çıktığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Aytan'ın yere düştüğünü gören çiftlikteki görevliler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Aytan'ın cenazesi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.