Son Dakika | Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

11.10.2022 13:23
Son Dakika | Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

???????Bayat Mahallesi'ndeki özel bir çiftlikle bekçi olarak çalışan 23 yaşındaki Resul Gümüştekin su pompası dinamosundaki elektrik hattında akıma kapıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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