Son dakika haberleri... Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2)
07.03.2021 17:59
Son dakika gündem haberi: TUTUKLANDIDenizli'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan ve ertesi gün Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alınan Osman Ayvaz (27) jandarmadaki ifadesinde boşandığı eşi Fatma Kovan'dan ayrıldığı için çok pişman olduğunu, onu çok sevdiğini, yeniden...
TUTUKLANDI
Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan ve ertesi gün Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alınan Osman Ayvaz (27) jandarmadaki ifadesinde boşandığı eşi Fatma Kovan'dan ayrıldığı için çok pişman olduğunu, onu çok sevdiğini, yeniden bir arada yaşamak istediğini ancak kendisini reddedince sinirlerine hakim olamayıp tüfekle öldürdüğünü söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çal Adliyesi'ne sevk edilen Ayvaz, tutuklandı.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
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