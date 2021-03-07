Son dakika haberleri... Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan ve ertesi gün Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alınan Osman Ayvaz (27) jandarmadaki ifadesinde boşandığı eşi Fatma Kovan'dan ayrıldığı için çok pişman olduğunu, onu çok sevdiğini, yeniden bir arada yaşamak istediğini ancak kendisini reddedince sinirlerine hakim olamayıp tüfekle öldürdüğünü söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çal Adliyesi'ne sevk edilen Ayvaz, tutuklandı.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,