Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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