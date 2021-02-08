Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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