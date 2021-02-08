Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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